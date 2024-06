Puścił psa bez smyczy, ten spadł z wieży widokowej

Pies puszczony bez smyczy wbiegł po schodach wieży Wielka Sowa w Sudetach, po czym przeskoczył przez murek i spadł z dużej wysokości. Nie przeżył upadku. Opiekunowie atrakcji turystycznej zwrócili się z apelem do turystów o lepszą opiekę nad swoimi pupilami.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 czerwca, przy wieży widokowej Wielka Sowa w Pieszycach. Pies wypuszczony przez właściciela wbiegł po schodach prowadzących na wieżę widokową na wysokość drugiego piętra, po czym, przedostając się przez murek, spadł.

- Psiak, niestety, nie przeżył tego upadku. Dla naszego pracownika to była trauma, bo pies po tym zdarzeniu był zabrany przez właścicieli dosłownie w worku - mówi w rozmowie z tvn24.pl Sławomir Szel, kierownik referatu promocji gminy Pieszyce.

Wcześniej był już podobny wypadek

To już druga tego typu sytuacja w Wielkiej Sowie. - W pierwszym przypadku, który był w tamtym roku większy pies wyskoczył z tego miejsca i przeżył upadek. Generalnie wielu turystów myśli, że w lesie, w górach pies może biegać bez smyczy. Są jednak przepisy, które na to nie pozwalają. Jest też zakaz wstępu z psem do wieży - wyjaśnia Szel.