Wrocław

Podpalił auto, później ranił policjanta mieczem

Podpalił auto, później ranił policjanta
Atak mieczem na policjanta w Pieńsku
Źródło: KWP we Wrocławiu
43-letni mężczyzna podejrzany o podpalenie samochodu w Pieńsku (województwo dolnośląskie) zaatakował interweniującego funkcjonariusza repliką miecza samurajskiego, raniąc go w rękę. Napastnik został obezwładniony i trafił do tymczasowego aresztu. 

Zgorzeleccy policjanci ustalili, że w jednym z lokali usługowo-handlowych na terenie Pieńska znajduje się 43-latek podejrzewany o podpalenie samochodu marki Peugeot. Z ustaleń śledczych wynikało, iż w nocy z 8 na 9 września 2025 roku, w Pieńsku, oblał łatwopalną cieczą auto, a następnie je podpalił.

Podpalił auto, później ranił policjanta
Podpalił auto, później ranił policjanta
Źródło: KWP we Wrocławiu

"Na widok funkcjonariuszy mężczyzna uciekł do wnętrza sklepu. Gdy zauważył biegnącego za sobą policjanta, postanowił zaatakować go repliką miecza samurajskiego" - informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w komunikacie.

Na filmie widać, jak 43-latek chwyta za miecz. Według zgorzeleckiej policji, mężczyzna ostrze znalazł w sklepie. Policja nie podaje jednak szczegółów.

W trakcie akcji jeden z funkcjonariuszy został raniony mieczem w rękę. 

Agresor z Pieńska zaatakował funkcjonariusza mieczem samurajskim
Agresor z Pieńska zaatakował funkcjonariusza mieczem samurajskim
Źródło: KWP we Wrocławiu

Zarzuty i tymczasowy areszt

Po chwili napastnik został obezwładniony i zatrzymany. 43-latek został następnie doprowadzony do prokuratury.

"Po doprowadzeniu do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu, podejrzany usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, poprzez jego podpalenie oraz czynnej napaści na funkcjonariusza policji, dokonanej przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu, podczas i w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych" - informuje Ewa Węglarowicz-Makowska rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia.

43-latek zatrzymany
43-latek zatrzymany
Źródło: KWP we Wrocławiu
Autorka/Autor: SK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP we Wrocławiu

