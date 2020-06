Kobieta się poślizgnęła, partner chciał jej pomóc. Utknęli na dnie wyrobiska. Ewakuowali ich przy użyciu lin i noszy

W piątek, około 21.15, dyżurny opolskiej straży pożarnej przyjął zgłoszenie dotyczące dwóch osób znajdujących się na skarpie wyrobiska między ulicami Luboszycką a Budowlanych. Jedna osoba poślizgnęła się i wpadła do wyrobiska. Druga zeszła, aby pomóc. Na miejsce skierowano trzy zastępy, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego.

Akcja na skarpie

- To zamknięte wyrobisko po starej cementowni. Zarośnięty teren, taka oaza dla lokalnych mieszkańców, gdzie rekreacyjnie spędzają czas. Tak jak dwie osoby, których dotyczyło to zgłoszenie. Strażacy dotarli we wskazane miejsce na kilkunastometrowej skarpie. Poszkodowana, zjeżdżając w dół wyrobiska, zahaczała o drzewka i kamienie. Miała ogólne potłuczenia, zadrapania. Potrzebowała pomocy, aby się wydostać - mówi Tomasz Pierzchała, oficer prasowy opolskiej straży pożarnej.