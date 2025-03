Po wypadku uciekł, pasażerka zmarła

Do zderzenia doszło pod Wrocławiem Źródło: TVN24

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Władysławowi H., który spowodował wypadek, będąc pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku w miejscowości Szczodre (Dolnośląskie). Zginęła pasażerka.

Jak przekazała Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Władysław H., lat 25, oskarżony jest o to, że w nocy 22 września 2024 roku w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka, kierując samochodem osobowym, poruszał się z nadmierną prędkością i był w stanie nietrzeźwości - w konsekwencji czego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w przydrożne drzewo.

Uderzył w drzewo Źródło: OSP Szczodre

H. zbiegł z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy pokrzywdzonym - pasażerom pojazdu znajdującym się w położeniu bezpośrednio zagrażającym życiu i zdrowiu.

"Pasażerka pojazdu doznała rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych skutkujących jej zgonem, a pasażer pojazdu doznał obrażeń naruszających czynności jego ciała na okres powyżej dni siedmiu" - podaje Stocka-Mycek.

Śmiertelny wypadek w miejscowości Szczodre Źródło: OSP Szczodre

Przyznał się do winy

Sprawca zdarzenia został zatrzymany po ponad trzech godzinach i przesłuchany w charakterze podejrzanego. Władysław H. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Wobec oskarżonego stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Władysławowi H. grozi od 5 do 12 lat pozbawienia wolności.