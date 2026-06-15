Oława
Jechał prawie 200 kilometrów na godzinę. Kierowca stracił prawo jazdy
W nocy z soboty na niedzielę na drodze powiatowej pomiędzy miejscowościami Piekary i Kopalina oławscy policjanci zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki BMW. Za kierownicą siedział 23-letni mieszkaniec powiatu oławskiego.
"Mężczyzna poruszał się z prędkością 194 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę. Oznacza to, że przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 104 kilometry na godzinę" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Oławie.
Za popełnione wykroczenie kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy.
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Źródło: tvn24.pl