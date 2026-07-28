Wrocław Dwulatka bez butów jeździła po ulicy na rowerze Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policja o tym, co zrobić, gdy zobaczymy dziecko bez opieki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Oława

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W niedzielę, 26 lipca, o godzinie 7:40 dyżurny oławskiej policji otrzymał zgłoszenie o małym dziecku, które bez opieki znajdowało się w rejonie ul. 1 Maja w Oławie. Według osoby zgłaszającej, dziewczynka poruszała się na niebieskim rowerku biegowym. Dziecko miało na sobie jedynie górną część piżamy i nie miało butów.

Dziecko zostało zauważone przez przypadkowych przechodniów, których zaniepokoił brak opiekuna. Kobieta wraz ze swoim partnerem natychmiast zawiadomili policję.

Funkcjonariusze ustalili, gdzie mieszka dziecko i kto się nim opiekuje. Wkrótce policjanci dotarli do matki dziewczynki.

Sama wyszła z domu, gdy mama spała

"Jak ustalono, dwulatka najprawdopodobniej samodzielnie otworzyła drzwi mieszkania i wyszła z domu, podczas gdy jej mama spała. Kobieta oświadczyła, że była to pierwsza tego typu sytuacja" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Oławie.

Dwulatka wyjechała z domu na rowerku Źródło zdjęcia: Policja Oława

Ze względu na bezpieczeństwo dziecka na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy przebadali dziewczynkę i nie stwierdzili żadnych obrażeń ani zagrożenia dla jej zdrowia. Następnie dziecko wraz z mamą zostało przewiezione do szpitala na dodatkowe badania kontrolne.

Przeprowadzone przez służby czynności nie wykazały zaniedbań wychowawczych ani nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad dzieckiem.