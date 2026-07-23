Wrocław Chcieli go zwolnić przez L4. Będzie mógł pracować dalej Oprac. Mateusz Czajka |

Policja chce zachęcić policjantów na emeryturze do powrotu do pracy Źródło wideo: Artur Molęda/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP w Oławie

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Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu umorzyła postępowanie administracyjne w sprawie sierż. Konrada Kusia. z Komendy Powiatowej Policji w Oławie.

"Szczegółowa analiza zebranych materiałów, nie dała dostatecznych podstaw do wydania decyzji o zwolnieniu policjanta ze względu na ważny interes służby" - przekazała tvn24.pl sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

O sprawie sierż. Konrada Kusia na naszym portalu pisaliśmy w czerwcu. Chciano go zwolnić, ponieważ od 15 września 2021 roku do 6 maja 2026 roku przebywał 359 dni na zwolnieniu lekarskim.

"Ostatnia interwencja w ogóle była szokująca"

Jak twierdzi sierżant, większość absencji związana była z pełnieniem służby. Chodzi o różnego rodzaju urazy i choroby, których nabawił się w związku ze swoją pracą np. kolizji radiowozu, przewrócenia się o wyrwę w ziemi w czasie pościgu itp.

- Wiemy dokładnie, że te zwolnienia lekarskie były związane z pełnieniem obowiązków służbowych. Ostatnia interwencja w ogóle była szokująca, bo temu policjantowi po bardzo mocnym wysiłku zapadło się płuco i trafił na SOR. Lekarz powiedział, że gdyby tam nie trafił, to by zmarł - powiedział nam w czerwcu przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Dolnośląskiego Roman Buczkowski.

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Związek był stroną postepowania administracyjnego. Sierż. Kuś przekazał nam w czerwcu także, że w czasie służby nie było na niego skarg, a sam uratował w czasie jej pełnienia aż pięć żyć. Wielokrotnie był też nagradzany. W czerwcu Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu informowała nas, że wstępne analizy wskazały, iż związek z wykonywaniem obowiązków służbowych miało mieć około 30 proc. absencji policjanta. W przesłanej w lipcu informacji nie wyjaśniła szczegółowo podjętej decyzji.