Wrocław Rusza remont obserwatorium na Śnieżce. Prace potrwają kilka lat Oprac. Natalia Grzybowska |

Rusza remont obserwatorium na Śnieżce. Inwestycja pochłonie prawie 25 milionów zł Źródło wideo: PAP Źródło zdj. gł.: PAP/Maciej Kulczyński

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Rozpoczyna się remont charakterystycznego budynku obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał już plac budowy wykonawcy inwestycji. Pierwsze prace mają rozpocząć się w najbliższych dniach.

Rusza remont obserwatorium na Śnieżce Źródło zdjęcia: PAP/Maciej Kulczyński

Jak przekazał kierownik obserwatorium Piotr Krzaczkowski, główne prace obejmą dolny dysk budynku. Znajdują się tam pomieszczenia, w których do 2015 roku działała restauracja. Przejdą one generalny remont, obejmujący między innymi budowę i wymianę instalacji oraz odnowienie wnętrz.

W ramach inwestycji wymienione zostaną wszystkie okna w budynku. Obiekt zyska także nowe poszycie dachu. będzie też dostosowany do współczesnych standardów bezpieczeństwa, przede wszystkim w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Remont będzie prowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków. Budynek obserwatorium jest bowiem wpisany do rejestru zabytków.

W wyremontowanych pomieszczeniach ma zostać ponownie otwarta restauracja. Jak zaznaczył Krzaczkowski, wcześniej konieczne jest wykonanie sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Karpaczu. Prace w tym kierunku są już podejmowane.

Remont tylko przez kilkanaście tygodni w roku

Remont obserwatorium na najwyższym szczycie Karkonoszy jest przedsięwzięciem wymagającym pod względem logistycznym. Ze względu na warunki, zimą dojazd na Śnieżkę jest właściwie niemożliwy przez około pół roku. W efekcie prace budowlane mogą być prowadzone przez zaledwie kilkanaście tygodni w roku.

Inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku. Jej koszt oszacowano na prawie 25 milionów złotych.

W czasie remontu obserwatorium ma nadal funkcjonować. Na szczycie Śnieżki ustawiono już ogródek meteorologiczny. Przez rok prowadzone będą równoległe pomiary, aby porównać dane z urządzeń znajdujących się w budynku z tymi rejestrowanymi na zewnątrz.

- W przyszłym roku, gdy ruszy remont poszycia dachowego, będziemy mogli się przenieść całkowicie na szczyt, na zewnątrz - powiedział Krzaczkowski.

Pomiary od ponad 140 lat

Charakterystyczny budynek obserwatorium, składający się z trzech połączonych dysków, powstał w 1974 roku. Jego budowa trwała pięć lat. W dolnej części do 2015 roku działała restauracja, natomiast w środkowej i górnej znajdują się pomieszczenia obserwatorium.

W dolnej części obserwatorium działała niegdyś restauracja Źródło zdjęcia: PAP/Maciej Kulczyński

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce należy do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego. Pełni ważną funkcję w systemie monitorowania pogody i działalności Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.

Obserwatorium dysponuje także jednym z najcenniejszych ciągów danych meteorologicznych w Polsce i Europie. Dane są wykorzystywane między innymi do prognozowania pogody oraz badań nad zmianami klimatu.

To jedna z dwóch wysokogórskich placówek tego typu w Polsce. Druga znajduje się na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Pomiary meteorologiczne na Śnieżce prowadzone są nieprzerwanie od ponad 140 lat.

Katastrofa górnego dysku

W historii charakterystycznych "spodków" na Śnieżce doszło także do poważnej katastrofy budowlanej. W marcu 2009 roku zawalił się górny dysk obserwatorium i oparł na środkowym.

Konstrukcja nie wytrzymała obciążeń związanych z gromadzącą się na dysku szadzią i śniegiem oraz silnym wiatrem. Remont po katastrofie trwał dwa lata. Konstrukcja górnego dysku została wówczas wzmocniona tak, aby mogła wytrzymać kilkukrotnie większe obciążenia.

Źródło: Google Maps