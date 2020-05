Od 10 lat rodziły się tu tylko dziewczynki. W końcu jest! Chłopak

Ależ to było szaleństwo! Latem, w ubiegłym roku, Miejsce Odrzańskie, niewielka wieś na Opolszczyźnie, stało się słynne na całym świecie. Przez niemal 10 lat na świat przychodziły tam tylko dziewczynki. Wielu zachodziło w głowę, jak to możliwe. Już nie muszą. Seria przerwana. 2 maja urodził się męski potomek - Bartuś.

Wiktoria, Martyna, Aleksandra, Lena, Julia, Karolina, Lilianna, Sandra, Zuzanna, Natalia, Amelia, Maja. Przez 9 kolejnych lat w Miejscu Odrzańskim rodziły same dziewczyny. Wiadomość ta była na tyle sensacyjna i elektryzująca, że na południe Polski zjechali dziennikarze wszystkich największych mediów w Polsce. Wieść poszła też w świat. Amerykański "Newsweek", "New York Times", portale w Europie, ale też najdalsze zakamarki globu - Japonia, Indie. Naprawdę wszędzie pisano o dziołchach z Opolszczyzny.

Pierwszy chłopak od dekady

- Mieliśmy plan przywitać ich z pompą po powrocie ze szpitala, ale rodzice na razie nie szukają rozgłosu. Proszą o spokój. Jeżeli minie jakiś czas i rodzice zmienią zdanie, to my tę niespodziankę na pewno w jakiś sposób przekażemy - zapewnia Frischko, ale na razie nie zdradza, co to będzie.