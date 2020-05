Małe sokoły wędrowne dostały "dowody osobiste"

Sokół wędrowny to gatunek, który przez destrukcyjną działalność człowieka w latach 50. i 60. wyginął w Polsce oraz prawie na całym świecie. Długo nie można było ujrzeć go na niebie, aż do lat 80., od kiedy polscy sokolnicy z powodzeniem prowadzą jego reintrodukcję w naturalnych warunkach.

Dwie obrączki

Praca na wysokościach

Taka operacja nie należy do najłatwiejszych. Zazwyczaj w obrączkowaniu pomaga arborysta, który przy użyciu technik linowych wspina się na drzewo, by dotrzeć do gniazda. Ostrożnie wyjmuje pisklęta i znosi je na dół, gdzie są znakowane. Potem oczywiście trzeba je z powrotem odłożyć do gniazda.