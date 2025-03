Urodziła 10 minut po przyjeździe. Policyjna eskorta do szpitala. Nagranie

czytaj dalej

Świąteczny hit "All I Want for Christmas is You" autorstwa Mariah Carey nie jest wystarczająco podobny do piosenki zespołu Vince Vance and the Valiants o tym samym tytule, by można było uznać go za plagiat - orzekł w środę sąd w Los Angeles. Tym samym odrzucił on roszczenia muzyków, którzy domagali się od artystki 20 milionów dolarów odszkodowania.