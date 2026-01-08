Wybił szybę w zemście na byłej partnerce. Ona trafiła do więzienia

Do zdarzenia doszło w Lubinie Źródło: Google Earth

Dyżurny policji w Lubinie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o agresywnym, prawdopodobnie pijanym mężczyźnie, który rzucał różnymi przedmiotami w okna jednego z mieszkań na terenie osiedla Ustronie. Kiedy na miejscu pojawił się patrol, mężczyzny już nie było. Policjanci zastali dwie kobiety i zobaczyli uszkodzoną szybę w drzwiach balkonowych.

"Jedna z nich, 47-letnia mieszkanka Lubina to była partnerka podejrzanego. Oświadczyła, że nie są już parą, ale mężczyzna nie może się z tym pogodzić. Po sprawdzeniu kobiety w policyjnej bazie danych, okazało się, że jest poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Lubinie do odbycia kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności" - informuje policja w Lubinie.

Właściciel nieruchomości wycenił straty na kwotę 900 złotych.

Zniszczył szybę u byłej, bo chciał się zemścić Źródło: KPP w Lubinie

Policjanci przekazali dyżurnemu rysopis mężczyzny, chwilę później 47-latek został zatrzymany przez patrol drogówki.

Oboje trafili za kratki

Interwencja zakończyła się zatrzymaniem kobiety i mężczyzny. On trafił do policyjnej celi, a ona została przewieziona do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

47-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia za co grozić mu może kara pozbawienia wolności do lat 5.

