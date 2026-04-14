Tragiczny bilans wypadku na Dolnym Śląsku
W poniedziałek około godziny 19 na drodze powiatowej Rudna-Lubin ooszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu interweniowały służby.
- Kierujący samochodem osobowym marki Chrysler 25-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, podczas wyprzedzania na prostym odcinku drogi, doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki Audi, którego kierujący, 19-letni mieszkaniec gminy Rudna, w wyniku poniesionych obrażeń, zmarł na miejscu - podała podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
25-letni kierowca Chryslera w krytycznym stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, gdzie także zmarł.
Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
