Wrocław Tragiczny bilans wypadku na Dolnym Śląsku Michał Malinowski

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku, nie żyją dwie osoby Źródło: KPP w Lubinie

W poniedziałek około godziny 19 na drodze powiatowej Rudna-Lubin ooszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na miejscu interweniowały służby.

- Kierujący samochodem osobowym marki Chrysler 25-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego, podczas wyprzedzania na prostym odcinku drogi, doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem marki Audi, którego kierujący, 19-letni mieszkaniec gminy Rudna, w wyniku poniesionych obrażeń, zmarł na miejscu - podała podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku, nie żyją dwie osoby Źródło: KPP w Lubinie

25-letni kierowca Chryslera w krytycznym stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, gdzie także zmarł.

Droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana.

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku, nie żyją dwie osoby Źródło: KPP w Lubinie

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

