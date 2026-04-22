Pijany mechanik jechał autem klientki
Policjanci wydziału ruchu drogowego lubińskiej komendy podczas patrolowania miasta zauważyli kierowcę Volkswagena, którego styl jazdy wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Zatrzymali go do kontroli. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Pijany mechanik z sądowymi zakazami
Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna posiada dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych wydane przez Sąd Rejonowy w Lubinie. Otrzymał je, bo już wcześniej pijany jeździł autem. "Volkswagen nie należał do kierującego. Pojazd został mu przekazany przez właścicielkę wyłącznie w celu naprawy. Mimo to, 21-latek postanowił wybrać się na przejażdżkę, wioząc dodatkowo pasażera, który również znajdował się pod wpływem alkoholu. Jak obaj tłumaczyli - wybrali się tylko do sklepu" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Lubinie.
21-latek usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamania sądowego zakazu. Grozi mu kara do pięciu lat więzienia.
