Motocyklista zginął po zderzeniu z osobówką

W środę, 13 sierpnia około godz. 17 na drodze wojewódzkiej nr 333 w kierunku na Chróstnik doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty, który niestety zginął na miejscu.

"Prawdopodobną przyczyną było wymuszenie pierwszeństwa, którego dopuścił się 70-letni kierowca osobowego renault. Mężczyzna, wykonując manewr skrętu w lewo, zajechał drogę 24-letniemu motocykliście jadącemu suzuki. Między pojazdami doszło do prostopadłego zderzenia" - informuje aspirant sztabowy Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

24-latek nie przeżył

Pomimo trwającej blisko godzinę reanimacji - którą rozpoczęli świadkowie wypadku, a kontynuowanej przez służby ratunkowe – życia 24-latka nie udało się uratować.

