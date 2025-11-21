Pożar domu. Jedna osoba nie żyje

Do zdarzenia doszło w Lubawce (woj. dolnoślaskie) Źródło: Google Earth

W piątek, 21 listopada chwilę po północy do dyżurnego kamiennogórskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Zielonej w Lubawce. Ogień pojawił się w mieszkaniu na parterze, w środku paliło się wyposażenie.

Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, pogotowie ratunkowe oraz policję. Budynek był zamieszkiwany przez dwie rodziny.

Tragiczny pożar, nie żyje jedna osoba Źródło: KP PSP w Kamiennej Górze

Ewakuowali cztery osoby, jedna nie żyje

- Cztery osoby zostały ewakuowane przez straż pożarną. Niestety, jedna z ewakuowanych osób była nieprzytomna. Pomimo prowadzonej akcji resuscytacyjnej, lekarz na miejscu stwierdził zgon. To był mężczyzna w wieku około 50 lat - przekazał tvn24.pl kapitan Marek Malich z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Na miejscu swoje czynności prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.

Pożar w Lubawce na Dolnym Śląsku Źródło: KP PSP w Kamiennej Górze

