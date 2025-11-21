Pożar domu. Jedna osoba nie żyje

W piątek, 21 listopada chwilę po północy do dyżurnego kamiennogórskiej straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Zielonej w Lubawce. Ogień pojawił się w mieszkaniu na parterze, w środku paliło się wyposażenie.
Na miejsce natychmiast skierowano strażaków, pogotowie ratunkowe oraz policję. Budynek był zamieszkiwany przez dwie rodziny.
Ewakuowali cztery osoby, jedna nie żyje
- Cztery osoby zostały ewakuowane przez straż pożarną. Niestety, jedna z ewakuowanych osób była nieprzytomna. Pomimo prowadzonej akcji resuscytacyjnej, lekarz na miejscu stwierdził zgon. To był mężczyzna w wieku około 50 lat - przekazał tvn24.pl kapitan Marek Malich z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
Na miejscu swoje czynności prowadzi policja pod nadzorem prokuratora.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
