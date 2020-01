Wyrzucił psa z dziewiątego piętra. "Bo się zdenerwował"

Prokuratura: poślizgnął się na moczu psa

- W pewnym momencie mężczyzna poślizgnął się na moczu psa. Wpadł we wściekłość, wziął zwierzę i wyrzucił je przez okno z dziewiątego piętra - relacjonuje prokurator. Czworonóg spadł na plac, który jednocześnie jest placem zabaw dla dzieci. Na szczęście nikogo na nim nie było. 25-latek został zatrzymany przez policję. Okazało się, że stróżom prawa był już znany. Wcześniej - jak mówi prokurator - karano go między innymi za jazdę autem po pijanemu i jazdę bez uprawnień. Tomasz G. przyznał się do zabicia zwierzęcia. Śledczym powiedział, że zdenerwował się na psa, który załatwiał się w mieszkaniu i przez którego się poślizgnął. Tłumaczył, że był pod wpływem alkoholu.

"To był bestialski czyn"

Prokuratorzy postawili mężczyźnie zarzut zabicia psa. Ich zdaniem działał ze szczególnym okrucieństwem. - To był bestialski czyn - podkreśla Wrębiak. Do sądu skierowali wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztu. Sąd przychylił się do wniosku. 25-latek spędzi najbliższe dwa miesiące za kratami. Tomaszowi G. grozi do pięciu lat więzienia.