Wyrok w sprawie śmiertelnego ugodzenia nożem. 15 lat dla oskarżonego
Sąd Okręgowy w Legnicy skazał 36-letniego Piotra B. na 15 lat więzienia za zabójstwo mężczyzny. Do zdarzenia doszło 14 czerwca 2025 roku w Górze na Dolnym Śląsku. Wyrok zapadł 17 czerwca 2026 roku.
Z ustaleń śledczych wynika, że Piotr B. zaatakował Krzysztofa H. nożem, zadając mu cios w okolicy obojczyka. Doszło do poważnych obrażeń płuca i naczyń krwionośnych, co doprowadziło do śmierci mężczyzny.
15 lat więzienia za zabójstwo i groźby
"Sąd uznał oskarżonego za winnego opisanego czynu przyjmując, iż działał on umyślnie z zamiarem ewentualnym i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności oraz środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień" - informuje Grażyna Szuszkiewicz, zastępca Prokuratora Okręgowego w Legnicy.
36-latek został również uznany za winnego kierowania gróźb wobec Joanny K. Jednocześnie sąd uniewinnił go od zarzutu gróźb wobec Damiana K.
Prokurator ocenił wyrok jako słuszny w części dotyczącej zabójstwa oraz gróźb wobec Joanny K. Zapowiedział jednak, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem rozważy odwołanie w sprawie uniewinnienia od zarzutu wobec Damiana K.