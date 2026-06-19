Wrocław Wyrok w sprawie śmiertelnego ugodzenia nożem. 15 lat dla oskarżonego Oprac. Svitlana Kucherenko |

Brutalna napaść na kierującą autem. Jak się bronić przed tego typu sytuacjami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Sąd Okręgowy w Legnicy skazał 36-letniego Piotra B. na 15 lat więzienia za zabójstwo mężczyzny. Do zdarzenia doszło 14 czerwca 2025 roku w Górze na Dolnym Śląsku. Wyrok zapadł 17 czerwca 2026 roku.

Z ustaleń śledczych wynika, że Piotr B. zaatakował Krzysztofa H. nożem, zadając mu cios w okolicy obojczyka. Doszło do poważnych obrażeń płuca i naczyń krwionośnych, co doprowadziło do śmierci mężczyzny.

15 lat więzienia za zabójstwo i groźby

"Sąd uznał oskarżonego za winnego opisanego czynu przyjmując, iż działał on umyślnie z zamiarem ewentualnym i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności oraz środek zabezpieczający w postaci terapii uzależnień" - informuje Grażyna Szuszkiewicz, zastępca Prokuratora Okręgowego w Legnicy.

36-latek został również uznany za winnego kierowania gróźb wobec Joanny K. Jednocześnie sąd uniewinnił go od zarzutu gróźb wobec Damiana K.

Prokurator ocenił wyrok jako słuszny w części dotyczącej zabójstwa oraz gróźb wobec Joanny K. Zapowiedział jednak, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem rozważy odwołanie w sprawie uniewinnienia od zarzutu wobec Damiana K.

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