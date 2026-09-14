Sprzeczka, śmiertelne ciosy nożem, dwie osoby z zarzutami
Do tragedii doszło 11 września o godzinie 22.30 przed budynkiem przy ulicy Biegunowej w Legnicy.
"Pomiędzy 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną doszło do sprzeczki. W jej trakcie 39-letni mieszkaniec Legnicy miał zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem, w wyniku czego ten zmarł" - informuje legnicka policja.
39-latek i 45-latka zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Legnicy.
Oboje z zarzutami i w areszcie
Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie.
Kobieta usłyszała z kolei zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu oraz pomagania sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacieraniu śladów przestępstwa.
Sąd zastosował wobec obojga tymczasowy areszty na okres trzech miesięcy.
Źródło: tvn24.pl