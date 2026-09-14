Wrocław Sprzeczka, śmiertelne ciosy nożem, dwie osoby z zarzutami Oprac. Svitlana Kucherenko |

49-latek nie żyje po ataku nożem, sąd zdecydował o areszcie dla dwóch osób Źródło wideo: KMP Legnica Źródło zdj. gł.: Policja w Legnicy

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Do tragedii doszło 11 września o godzinie 22.30 przed budynkiem przy ulicy Biegunowej w Legnicy.

"Pomiędzy 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną doszło do sprzeczki. W jej trakcie 39-letni mieszkaniec Legnicy miał zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem, w wyniku czego ten zmarł" - informuje legnicka policja.

39-latek i 45-latka zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na terenie Legnicy.

Oboje z zarzutami i w areszcie

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, grozi mu dożywocie.

39-latek zadał ofierze kilka ciosów nożem Źródło zdjęcia: Policja w Legnicy

Kobieta usłyszała z kolei zarzuty dotyczące nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu oraz pomagania sprawcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i zacieraniu śladów przestępstwa.

Sąd aresztował oboje zatrzymanych Źródło zdjęcia: Policja w Legnicy

Sąd zastosował wobec obojga tymczasowy areszty na okres trzech miesięcy.