Wrocław

Pożar podczas remontu katedry. Ewakuowano 35 osób

Pożar podczas remontu katedry
Legnica (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Maps
Podczas prac remontowych na wieży katedry w Legnicy (woj. dolnośląskie) doszło do pożaru. Dzięki szybkiej reakcji pracowników i sprawnej akcji strażaków udało się zapobiec tragedii. Ewakuowano 35 osób.

Do zdarzenia doszło w środę, 27 sierpnia, około godziny 12:20 na placu Katedralnym w Legnicy. Podczas prowadzonych prac remontowych na wieży Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła doszło do zaprószenia ognia, który objął drewniane elementy konstrukcji dachowej.

Pożar podczas remontu katedry
Pożar podczas remontu katedry
Źródło: asp. Kacper Czyżewski, PM PSP w Legnicy

Na miejsce natychmiast skierowano 11 zastępów straży pożarnej. – Po dojeździe naszych jednostek nie było widocznych zewnętrznych oznak pożaru. Jednak podczas działań stwierdzono kilka miejsc o podwyższonej temperaturze – informuje st. asp. Agata Seńków, dyżurna stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Strażacy prowadzili akcję gaśniczą z użyciem specjalistycznego sprzętu, w tym drona oraz kamery termowizyjnej.

Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej
Na miejscu pracowało 11 zastępów straży pożarnej
Źródło: asp. Kacper Czyżewski, PM PSP w Legnicy

Ewakuowano 35 osób

- Dzięki szybkiej reakcji pracowników firmy budowlanej, którzy wylali wodę na to miejsce - udało się uniknąć strat, zostało to miejsce uratowane. Zostało ewakuowanych 35 osób przebywających w tamtym momencie w katedrze. Na koniec wszystko zostało sprawdzone kamerą termowizyjną pod kątem zagrożenia pożarowego - dodaje Seńków.

Nikt nie ucierpiał, a dzięki sprawnej akcji służb i odpowiedzialnej postawie pracowników budowlanych, zabytkowa konstrukcja została uratowana.

Zaprószenie ognia podczas prac remontowych w legnickiej katedrze
Zaprószenie ognia podczas prac remontowych w legnickiej katedrze
Źródło: asp. Kacper Czyżewski, PM PSP w Legnicy
Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: asp. Kacper Czyżewski, PM PSP w Legnicy

Legnica Województwo dolnośląskie Straż pożarna
