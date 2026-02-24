Nie zatrzymał się do kontroli, uderzył w ogrodzenie

Do zdarzenia doszło w Legnicy (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Maps

W poniedziałek, 23 lutego na jednej z ulic Legnicy policjanci zauważył pojazd marki Seat Toledo poruszający się bez włączonych świateł mijania. Chcieli zatrzymać kierowcę, ale ten gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać. W trakcie ucieczki jechał pod prąd, wjeżdżał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, przekraczał linię podwójną ciągłą, wyprzedzał w miejscach niedozwolonych, a także poruszał się z nadmierną prędkością.

W pewnym momencie, próbując gwałtownie skręcić, stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Mężczyzna został zatrzymany.

Nie ma prawa jazdy

23-letni mieszkaniec powiatu legnickiego nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz popełnione wykroczenia i przestępstwa odpowie przed sądem. Grozić mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

