Praca po kilkanaście godzin dziennie bez wynagrodzenia, za to w cieniu przemocy i gróźb - tak przez 23 lata wyglądała rzeczywistość Mikołaja Jerofiejewa. Sąd w Legnicy wydał nieprawomocny wyrok za wykorzystywanie Rosjanina do pracy w nieludzkich warunkach. Właścicielka fermy drobiu w Lisowicach została skazana na 1,5 roku więzienia. - Pokrzywdzony mieszkał w bardzo trudnych warunkach, w pokoju w zasadzie bez okna, przy kotłowni, gdzie miał tylko materac - podkreślił sędzia.

Według śledczych starsze małżeństwo, wykorzystując bezradność 63-letniego dziś obywatela Rosji (i od niedawna Polski), zmuszało go do pracy. Mężczyzna miał przymusowo pracować po kilkanaście godzin dziennie bez wynagrodzenia. Stosowano wobec niego przemoc, groźby karalne, wykorzystując jego krytyczne położenie oraz jego bezradność.

Sąd: Mikołaj Jerofiejew cały czas był w pracy

- Materiał dowodowy przedłożony sądowi wykazał co do zasady tragiczne czy bardzo trudne warunki, w jakich pokrzywdzony przebywał na terenie fermy prowadzonej przez oskarżonych, państwa Ś. - uzasadniał wyrok sędzia Leżak. Podkreślił, że w materiale dowodowym znajdują się "drastyczne" i "ciężkie" elementy związane z miejscem zamieszkania mężczyzny, ale też "informacje pozytywne z perspektywy oceny tak zachowań oskarżonej, bo tylko do niej to rozstrzygnięcie się odnosi, jak i samej bytności pokrzywdzonego na terenie tej fermy".