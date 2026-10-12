Wrocław Kobieta zginęła od ciosu nożem. Mąż usłyszał zarzut Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w Legnicy (woj. dolnośląskie) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W niedzielę, około godziny 17, za pośrednictwem serwisu Kontakt24 otrzymaliśmy informację o śmierci kobiety w wyniku ataku ostrym narzędziem w Legnicy (woj. dolnośląskie).

Informacje zweryfikowaliśmy w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy, która potwierdziła, że zgłoszenie o wpłynęło około godziny 14.

- Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, ale w wyniku podjętych działań został zatrzymany przez policjantów - przekazała asp. Anna Tersa z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Był nietrzeźwy, miał 2,2 promila.

Przemoc trwała od lat

Prokurator Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy poinformowała, że zatrzymany mężczyzna był mężem zamordowanej kobiety. - W rodzinie trwała wzajemna przemoc, kilka lat temu wdrożono tam procedurę niebieskiej karty. Oboje mieli skłonności do nadużywania alkoholu - wyjaśniła.

Śledczy ustalili, że mężczyzna zadał żonie pojedynczy cios nożem w okolicę lewego stawu kolanowego. Na skutek tego doszło do wykrwawienia kobiety.

- W poniedziałek prokurator postawił mężczyźnie zarzut spowodowania ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, której skutkiem była śmierć. Za to przestępstwo grozi kara od pięciu lat do dożywotniego pozbawienia wolności - przekazała prokurator.

Źródło: Google Maps