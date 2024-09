Ulica jak rwący potok, auta pod wodą

Miejscowy przedsiębiorca: mieliśmy parę minut na to, żeby się ewakuować

- Mieliśmy parę minut dosłownie na to, żeby się ewakuować. Policja i służby nawoływały do ewakuacji, ale bardzo często ludzie lekceważyli zagrożenie i nie dowierzali w to, że zapora w Stroniu zostanie przerwana. To, co nas uratowało, to to, że był to dzień. Dlatego że jeżeliby się zdarzyła ta sytuacja w nocy, to mielibyśmy ofiary liczone w setkach – mówił, przed kamerą TVN24 podczas usuwania szkód po powodzi, miejscowy przedsiębiorca Borysław Zatoka.