Razem pili, później jeden z nich złapał za nóż

62-latek w czasie libacji alkoholowej w miejscowości Kowalowa (woj. dolnośląskie) kilkukrotnie ugodził swojego znajomego. Ranny miał obrażenia klatki piersiowej oraz brzucha, trafił do szpitala. Sprawca usłyszał zarzut oraz trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło 18 lipca około godziny 23:00 w jednym z mieszkań w miejscowości Kowalowa (woj. dolnośląskie). "Podczas libacji alkoholowej 62-latek złapał za nóż i kilkakrotnie dźgnął nim swojego 53-letniego kolegę w okolicę klatki piersiowej oraz brzucha" - podaje policja w Wałbrzychu.

62-latek z zarzutem

62-latek usłyszał już zarzut spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował w stosunku do mieszkańca powiatu wałbrzyskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech najbliższych miesięcy.