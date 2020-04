Koronawirus w Domu Opieki Caritas. "Chorych odizolowano od zdrowych"

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL Dom Opieki w Dobroszycach jest placówką pobytu stałego. Na co dzień przebywa w niej 30 niepełnosprawnych intelektualnie osób, które wymagają całodobowej opieki. Od 6 marca w placówce wprowadzono rygorystyczne zasady bezpieczeństwa: całkowity zakaz odwiedzin, zakaz wyjść i wyjazdów. Kilka dni później zawieszono zajęcia w ramach terapeutycznych warsztatów i zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. To jednak nie uchroniło placówki przed pojawieniem się w jej murach koronawirusa. Choć - jak w mediach społecznościowych relacjonuje Artur Ciosek, wójt gminy Dobroszyce - "osoby zarażone były odizolowane w momencie stwierdzenia zachorowania na COVID-19 u pacjenta, który przebywał w szpitalu w Oleśnicy".

Zakażeni opiekują się chorymi, zdrowi zajmują się zdrowymi

Kolejne testy zostaną wykonane za 10 dni. To ich wyniki zadecydują o tym, co dalej z placówką. Na razie wszyscy, którzy w niej pozostają, czują się dobrze i nie mają objawów. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu leczony jest natomiast "pacjent zero" z dobroszyckiego ośrodka i jeden z pracowników.