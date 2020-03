Koronawirus w centrum chorób płuc. 22 osoby zakażone, jedna zmarła

22 osoby, w tym 16 z personelu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, zakażonych jest koronawirusem. Oddział pulmonologiczny przeniesiono do izolatorium w Obornikach Śląskich. Tam, jak informuje dolnośląski urząd marszałkowski, zmarł jeden z chorych na COVID-19 pacjentów. Jednak jako przyczynę śmierci 66-latka podano inny, niż zakażenie koronawirusem, powód.

We wtorek wieczorem służby prasowe wojewody dolnośląskiego poinformowały o 17 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Chodzi o personel medyczny oraz pacjentów z oddziału pulmonologicznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc. Wcześniej informowano o pięciu osobach z tego oddziału, u których potwierdzono zakażenie nowym patogenem.

Zakażony personel i pacjenci

Ogniskiem zakażenia był najprawdopodobniej pacjent oddziału pulmonologicznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc, u którego wykryto zakażenie, choć nie wykazywał objawów COVID-19. Pacjent został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który jest szpitalem zakaźnym. W związku z tym 52 osoby z personelu medycznego i pacjentów oddziału pulmonologicznego Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu zostało skierowanych na kwarantannę.