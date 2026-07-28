Groźby wobec Donalda Tuska w internecie. Prokuratura wszczęła śledztwo
Jak przekazała we wtorek prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, komentarze zamieszczone w internecie zawierały groźby i obraźliwe treści pod adresem szefa rządu.
Policjanci ustalili adres, z którego wysyłano wpisy. Następnie przeszukali mieszkanie pod tym adresem. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i inne przedmioty, m.in. magazynek do broni z trzema nabojami typu parabellum. Amunicję przekazano do badań balistycznych.
Na razie prokuratura nie zdradza więcej szczegółów.
- Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Sprawca jest typowany, ale nie mamy jeszcze pewności, kto dokładnie zamieszczał treści w internecie - powiedziała prok. Czajkowska.
Za kierowanie gróźb karalnych i znieważenie organu konstytucyjnego RP sprawcy grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Jeśli analiza balistyczna potwierdzi posiadanie amunicji bez zezwolenia, grozi mu od pół roku do ośmiu lat więzienia.