"Z zazdrości udusił kablem od żelazka, ciało ukrył na balkonie". Akt oskarżenia po zabójstwie w hotelu

Ona przyjechała do Karpacza (województwo dolnośląskie) w celach zawodowych, on przyjechał za nią. Wcześniej byli parą. 43-latka nie chciała jednak kontynuować znajomości. Według prokuratury, mężczyzna udusił ją rękoma i kablem od żelazka. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie.

"Dusił rękoma i kablem od żelazka"

W pewnym momencie para znalazła się w jednym pokoju hotelowym. - To tam, w trakcie rozmowy, M. zaczął dusić pokrzywdzoną rękoma oraz kablem od żelazka - relacjonuje prokurator. Jak ustalili śledczy, mężczyzna dusił 43-latkę tak długo i intensywnie, aż kobieta zmarła. Jej ciało ukrył na balkonie, wsiadł w samochód i opuścił teren hotelu. Paweł M. został zatrzymany następnego dnia na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przewieziono go do Jeleniej Góry. To właśnie tam usłyszał zarzut zabójstwa.