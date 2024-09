Karkonoski Park Narodowy zamknięty dla turystów

"Intensywne i długotrwałe opady deszczu spowodowały zalanie wielu odcinków szlaków turystycznych oraz kładek i mostów, których przekraczanie stało się niebezpieczne. Ponadto wzrosło zagrożenie zejścia lawin kamienno-błotnych, szczególnie w obszarach kotłów polodowcowych i nisz niwalnych. Sytuacja pogodowa dynamicznie i stale się pogarsza. Wszystkie osoby przebywające na terenie KPN są proszone o skierowanie się do najbliższego bezpiecznego miejsca: schroniska lub swojej kwatery. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb parku narodowego oraz służb zarządzania kryzysowego" - podano w komunikacie.

Fatalne są także warunki na szlakach w Beskidzkich.

„Warunki w Beskidach są trudne i bardzo trudne. Widoczność wynosi od 50 do 250 m. Temperatury są od 10 do 12 stopni. Cały czas obficie pada deszcz. Odradzamy górskie wędrówki. To żadna przyjemność, a wręcz jest to niebezpieczne. Szlaki są śliskie” – powiedział ratownik dyżurny stacji GOPR w Szczyrku.