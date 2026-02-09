Seria ataków na kobiety. Dopiero po czwartej ofierze areszt

Atak na kobietę w Kamiennej Górze Źródło: ID Informacje Dolnośląskie

W środę, 4 lutego policjanci ponownie zatrzymali 30-latka podejrzanego o ataki na kobiety w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie). Do policji zwróciła się kolejna, czwarta pokrzywdzona, którą mężczyzna miał wyzywać.

30-latek był już wcześniej zatrzymany, usłyszał zarzuty o charakterze chuligańskim, jednak nie realizował nałożonych środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru. Nie stawiał się trzy razy w tygodniu na komendzie.

W trakcie kolejnego zatrzymania przy mężczyźnie znaleziono kilka porcji metamfetaminy. Mężczyzna jest dobrze znany policji z podobnych przestępstw.

Kopał kobiety, obrzucał jedzeniem i szarpał

Do poprzednich ataków doszło 25-26 stycznia na terenie Kamiennej Góry.

- Jedna z pokrzywdzonych zawiadomiła policję, że została zaatakowana, uderzona w twarz, poszarpana, zniszczono jej okulary. Udało jej się uciec, zgłosiła się do nas - informuje młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze.

Jedna z pokrzywdzonych zgłaszała groźby karalne, druga poinformowała o naruszeniu nietykalności cielesnej.

Brutalne ataki na kobiety w Kamiennej Górze Źródło: ID Informacje Dolnośląskie

Nagranie z ataku

Portal ID Informacje Dolnośląskie opublikował nagranie z kamer monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna kopnął przechodzącą kobietę. Gdy ta zwróciła mu uwagę, rzucił w nią jedzeniem, a następnie uderzył ręką w twarz. Kobieta postawiła się napastnikowi, doszło do szarpaniny.

"Mężczyzna podejrzany jest o przestępstwa o charakterze chuligańskim m.in. o naruszenie nietykalności cielesnej, groźby karalne, spowodowanie obrażeń ciała, zniszczenie mienia, znieważenie oraz posiadanie narkotyków, a czyny te miał popełniać w warunkach recydywy" - informuje kamiennogórska policja.

Kopał, bił i groził na ulicach Kamiennej Góry Źródło: ID Informacje Dolnośląskie

Tymczasowy areszt

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze zastosował wobec 30-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za czyny popełnione w warunkach recydywy grozi mu do siedmiu i pół roku więzienia.

30-latek atakował kobiety na ulicy Źródło: KPP w Kamiennej Górze

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policja apeluje do osób, które mogły paść ofiarą tego mężczyzny lub były świadkami podobnych zdarzeń, o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kamiennej Górze.

