12-latek porażony prądem przeszedł kilka operacji, jego stan się poprawia

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 17, na obrzeżach Kamiennej Góry. Jeden z trzech bawiących się chłopców postanowił wdrapać się na słup średniego napięcia. Gdy Alan znajdował się około sześć metrów nad ziemią stracił nagle równowagę i złapał ręką za niezaizolowany przewód pod napięciem, w wyniku czego doszło do porażenia prądem. Drugi z chłopców próbował mu pomóc, trzeci zawiadomił rodziców. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

12-latek został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala klinicznego we Wrocławiu. Tam jednak jego stan okazał się na tyle poważny, że lekarze podjęli decyzję o przetransportowaniu go do Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim. Chłopiec doznał obrażeń ciała w postaci poparzeń trzeciego i czwartego stopnia.