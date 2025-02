Jest Europejski Nakaz Aresztowania dla kierowcy, który próbował taranować ludzi

Sąd Okręgowy w Legnicy przychylił się do wniosku prokuratury o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Dawida Złotkowskiego, który w centrum Głogowa (Dolnośląskie) próbował potrącić autem przechodniów. Wcześniej wydany był za nim list gończy.

Jak przekazał nam we wtorek Marek Poddębniak, wiceprezes Sądu Okręgowego w Legnicy, wydany został Europejski Nakaz Aresztowania za Dawidem Złotkowskim. Zostanie on w najbliższym czasie przetłumaczony i trafi do systemu informacyjnego Schengen.