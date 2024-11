Nastolatek w szpitalu, wychowawca z zarzutami. Nadzór nad sprawą objęło ministerstwo

Wychowawca został zawieszony i usłyszał zarzuty znęcania się nad 13-letnim podopiecznym Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju (Dolnośląskie). Sprawą zajęła się prokuratura - poinformowała wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart. Przekazała, że do ośrodka zostali skierowani psychologowie, którzy dbają o to, by dzieci czuły się bezpiecznie. 13-latek przebywa w szpitalu. - Jestem zszokowana naszymi ustaleniami - dodała Ejchart.

Wychowawca i dyrektor zawieszeni

- Zaplanowałam też specjalne spotkanie z dyrekcjami wszystkich Okręgowych Ośrodków Wychowawczych, by na podstawie zdarzenia wyciągnąć wnioski i zrobić wszystko, by nie dopuścić do podobnych sytuacji - podkreśliła ministra Ejchart.

W sądzie wniosek o trzy miesiące aresztu

Rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Lilianna Łukasiewicz przekazała, że podejrzany Jacek T. usłyszał zarzut znęcania się nad małoletnim, który pozostawał z wychowawcą w stosunku zależności. Wyjaśniła, że podejrzany swoim czynem doprowadził osobę małoletnią do usiłowania samobójstwa. - Grozi za to surowa kara od dwóch do 15 lat więzienia, ponieważ sprawa dotyczy małoletniego - dodała. - Znęcanie polegało między innymi na biciu po głowie, na kopaniu i szarpaniu. Miało to miejsce kilkukrotnie w ciągu tego dnia. Prokurator zakwalifikował to jako znęcanie, które doprowadziło małoletniego do targnięcia się na własne życie - powiedziała prokurator. Dodała, że podejrzany składał wyjaśnienia, ale nie przyznał się do popełnienia czynu. Prokurator rejonowa w Złotoryi Anna Chomiczewska dodała, że jednym z dowodów w sprawie jest zapis monitoringu, na którym zarejestrowane są zachowania podejrzanego wobec wychowanka. 60-letni Jacek T. był wieloletnim pracownikiem i wychowawcą w placówce.