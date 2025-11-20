Dziewięć dni siłą przetrzymywał kobietę w pustostanie

Jelenia Góra Źródło: Google Earth

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 10 czerwca 2025 roku 40-latek podstępnie zwabił 51-letnią pokrzywdzoną do jednego z pustostanów w Jeleniej Górze i przez dziewięć dni ja tam przetrzymywał.

- W tym czasie bił kobietę rękoma, pasem i drewnianą deską, powodując u niej rozległe obrażenia, zwłaszcza twarzy. Groził jej także zabójstwem - przekazała Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Groźby, przemoc i udręczenie

Jak informują śledczy, 18 czerwca, gdy kobieta próbowała uciec, mężczyzna zatrzymał ją siłą, ponownie pobił i zmusił do poddania się innej czynności seksualnej. Koszmar zakończył się dopiero 19 czerwca.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uwięzienia kobiety na ponad tydzień i znęcania się nad nią, grożenia jej śmiercią, pobicia oraz zmuszenia do poddania się czynności seksualnej. Za te czyny grozi mu kara od pięciu do 25 lat pozbawienia wolności.

40-latek nie przyznał się do winy, złożył wyjaśnienia. Mężczyzna był wcześniej wielokrotnie karany sądownie. Obecnie przebywa w areszcie śledczym.

