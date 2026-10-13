Pili alkohol, doszło do awantury. Nie żyje 43-latek
Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 października w jednym z mieszkań na terenie Jeleniej Góry. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej. Na miejsce skierowano policjantów, którzy po wejściu do lokalu potwierdzili, że doszło do śmierci 43-letniego mężczyzny.
"W mieszkaniu przebywało dwóch mężczyzn oraz kobieta. Wspólnie spożywali alkohol, a w pewnym momencie pomiędzy mężczyznami wywiązała się awantura. W jej trakcie 44-latek pobił 43-letniego znajomego. Pokrzywdzony doznał obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci. Po zdarzeniu podejrzewany mężczyzna opuścił mieszkanie" - informuje podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
Zatrzymano 44-latka
Tego samego dnia policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. Badanie wykazało, że miał on w organizmie 3,7 promila alkoholu.
44-latek usłyszał zarzutu zabójstwa. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.
Trafił do aresztu
11 października Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.