Wrocław Pili alkohol, doszło do awantury. Nie żyje 43-latek Oprac. Svitlana Kucherenko |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: KMP w Jeleniej Górze

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Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 października w jednym z mieszkań na terenie Jeleniej Góry. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące awantury domowej. Na miejsce skierowano policjantów, którzy po wejściu do lokalu potwierdzili, że doszło do śmierci 43-letniego mężczyzny.

"W mieszkaniu przebywało dwóch mężczyzn oraz kobieta. Wspólnie spożywali alkohol, a w pewnym momencie pomiędzy mężczyznami wywiązała się awantura. W jej trakcie 44-latek pobił 43-letniego znajomego. Pokrzywdzony doznał obrażeń, które doprowadziły do jego śmierci. Po zdarzeniu podejrzewany mężczyzna opuścił mieszkanie" - informuje podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Zatrzymano 44-latka

Tego samego dnia policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o popełnienie przestępstwa. Badanie wykazało, że miał on w organizmie 3,7 promila alkoholu.

44-latek aresztowany za zabójstwo Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze

44-latek usłyszał zarzutu zabójstwa. Za popełnienie tego przestępstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Trafił do aresztu

11 października Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.