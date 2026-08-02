Wrocław Po zderzeniu wpadł autem na chodnik. Dwoje pieszych w ciężkim stanie Svitlana Kucherenko |

Jelenia Góra Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Policja Jelenia Góra

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Do groźnego wypadku doszło w niedzielę po godzinie 13 na ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze.

- 70-letni mężczyzna jadący samochodem marki Suzuki od Szklarskiej Poręby do Jeleniej Góry wjechał na pas do prawoskrętu, którym poruszała się Volkswagenem 31-letnia mieszkanka powiatu lubańskiego. Kobieta uderzyła w jego pojazd od tyłu, w wyniku czego mężczyzna stracił panowanie nad autem i zjechał na chodnik, którym szły dwie osoby. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna w ciężkim stanie trafili do szpitala - informuje podkom. Beata Sosulska-Baran, oficer prasowy jeleniogórskiej policji.

Auto wjechało w pieszych po zderzeniu Źródło zdjęcia: Policja Jelenia Góra

Policjanci przeprowadzili badania alkomatem. Zarówno kierowca Suzuki, jak i kierująca Volkswagenem byli trzeźwi. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku.