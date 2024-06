Potężny XIX-wieczny pałac w zgliszczach po pożarze

Około godziny 15.30 strażacy poinformowali TVN24, że wszystkie widoczne źródła ognia zostały ugaszone. Część jednostek OSP wraca już do baz, ale akcja może potrwać do wieczora. - Strażacy wchodzą do środka pałacu i będą pilnowali, by znów nie pojawił się ogień - przekazała straż pożarna.