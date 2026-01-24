Pożar mieszkania, jedna osoba nie żyje

Jawor na Dolnym Śląsku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragedii doszło w piątek, 23 stycznia około godziny 15 w mieszkaniu przy ulicy Wieniawskiego w Jaworze..

Pożar wybuchł w jednym z mieszkań, płomienie wydostawały się na zewnątrz. Strażacy przystąpili do akcji gaszenia. Jedna grupa weszła do środka, aby dotrzeć do płonącego mieszkania, a druga działała na zewnątrz, polewając elewację wodą, by ogień się nie rozprzestrzenił.

Tragiczny finał pożaru w bloku Źródło: KP PSP w Jaworze

"W trakcie działań strażacy ewakuowali 4 osoby z klatki schodowej. Niestety, podczas przeszukania mieszkania objętego pożarem strażacy ujawnili ciało lokatora" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Jedna osoba zginęła w pożarze Źródło: KP PSP w Jaworze

Okoliczności i przyczyny powstania pożaru bada jaworska policja.

Pożar w budynku wielorodzinnym Źródło: KP PSP w Jaworze

OGLĄDAJ: TVN24 HD