Pożar mieszkania, jedna osoba nie żyje

Do tragedii doszło w piątek, 23 stycznia około godziny 15 w mieszkaniu przy ulicy Wieniawskiego w Jaworze..
Pożar wybuchł w jednym z mieszkań, płomienie wydostawały się na zewnątrz. Strażacy przystąpili do akcji gaszenia. Jedna grupa weszła do środka, aby dotrzeć do płonącego mieszkania, a druga działała na zewnątrz, polewając elewację wodą, by ogień się nie rozprzestrzenił.
"W trakcie działań strażacy ewakuowali 4 osoby z klatki schodowej. Niestety, podczas przeszukania mieszkania objętego pożarem strażacy ujawnili ciało lokatora" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
Okoliczności i przyczyny powstania pożaru bada jaworska policja.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Jaworze