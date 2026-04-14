Wrocław Luksusowy Mustang stanął w ogniu na S3 Michał Malinowski |

Luksusowy Mustang stanął w ogniu na S3

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek (13 kwietnia) około godziny 21 do strażaków z Jawora wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego marki Mustang na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy.

"Po przybyciu na miejsce pierwszych pojazdów ratowniczych ustalono, że cały pojazd objęty jest ogniem" - podała w komunikacie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Luksusowy Mustang stanął w ogniu na S3 Źródło: KP PSP w Jaworze

Strażacy w pierwszej kolejności przystąpili do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, a następnie ugaszenia pożaru.

Luksusowy Mustang stanął w ogniu na S3 Źródło: KP PSP w Jaworze

Jak poinformowali, w pożarze auta nikt nie ucierpiał.

Sprawę wyjaśnia policja.

