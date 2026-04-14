Luksusowy Mustang stanął w ogniu na S3
W poniedziałek (13 kwietnia) około godziny 21 do strażaków z Jawora wpłynęło zgłoszenie o pożarze samochodu osobowego marki Mustang na drodze ekspresowej S3 w kierunku Legnicy.
"Po przybyciu na miejsce pierwszych pojazdów ratowniczych ustalono, że cały pojazd objęty jest ogniem" - podała w komunikacie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.
Strażacy w pierwszej kolejności przystąpili do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, a następnie ugaszenia pożaru.
Jak poinformowali, w pożarze auta nikt nie ucierpiał.
Sprawę wyjaśnia policja.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Jaworze