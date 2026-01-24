34-latek wjechał w drzewo. Nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 23 stycznia przed godziną 19. na drodze wojewódzkiej nr 396, w powiecie strzelińskim na Dolnym Śląsku.
- 34-letni kierujący volkswagenem z nieustalonych na ten czas przyczyn na łuku drogi zjechał i uderzył w przydrożne drzewo. Pomimo trwającej akcji reanimacyjnej nie zdołano uratować życia mężczyzny - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Aleksandra Bezrąk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.
Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności w celu ustalenia okoliczności do tego zdarzenia.
Autorka/Autor: SK
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Strzelin998