Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

34-latek wjechał w drzewo. Nie żyje

34-latek zginął w wypadku
Do zdarzenia doszło na terenie powiatu strzelińskiego (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
34‑letni kierowca volkswagena zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Mimo reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 23 stycznia przed godziną 19. na drodze wojewódzkiej nr 396, w powiecie strzelińskim na Dolnym Śląsku.

- 34-letni kierujący volkswagenem z nieustalonych na ten czas przyczyn na łuku drogi zjechał i uderzył w przydrożne drzewo. Pomimo trwającej akcji reanimacyjnej nie zdołano uratować życia mężczyzny - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Aleksandra Bezrąk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.

34-latek zginął w wypadku
34-latek zginął w wypadku
Źródło: Strzelin998

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności w celu ustalenia okoliczności do tego zdarzenia.

Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który uderzył w drzewo
Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który uderzył w drzewo
Źródło: Strzelin998
Tragiczny wypadek na DW 396 na Dolnym Śląsku
Tragiczny wypadek na DW 396 na Dolnym Śląsku
Źródło: Strzelin998
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Strzelin998

Udostępnij:
TAGI:
Województwo dolnośląskieWypadek
Czytaj także:
imageTitle
"Trudno wytłumaczyć kobiecy tenis". Świątek po pełnym zwrotów akcji triumfie
EUROSPORT
Bieg "Policz się z cukrzycą"
Wystartował bieg "Policz się z cukrzycą"
WARSZAWA
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w ZEA
Wznowili negocjacje pokojowe. Przy pośrednictwie USA
Świat
Grenlandia
25 kluczowych surowców na jednej wyspie. "Bardzo istotne strategicznie"
BIZNES
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że "kolega umarł", usłyszał zarzut zabójstwa
Trójmiasto
Sprawa śmierci 19-letniego Olka
"To, co się działo w karetce, było jeszcze gorsze". Wstrząsające sceny
Śnieżyce w Kastylii i Leon
Prawie 150 dróg zasypanych. Przed służbami "intensywne dni"
METEO
Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie
W pożarze zginęła 22-letnia kobieta
WARSZAWA
22 1120 kadr na kino-0001
"Hamnet" w polskich kinach, Springsteen skrytykował Trumpa, Lady Gaga wsparła polskie fundacje
KADR NA KINO
imageTitle
Australijskie objawienie zagra ze Świątek o ćwierćfinał
EUROSPORT
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto. Wpadł przez monitoring
WARSZAWA
kontenery port shutterstock_2247207277
Cła, regulacje i drogi biznes. Co trzecia firma w Polsce odczuwa skutki
BIZNES
imageTitle
Z problemami, ale skutecznie. Świątek przetrwała kryzys i ma awans
EUROSPORT
Iga Świątek - Anna Kalinska
Iga Świątek pokonała Annę Kalinską
EUROSPORT
wenflon szpital badanie shutterstock_2427197645
To choroba, która nie pyta o wiek. Historie młodych pacjentów z NZJ
Piotr Wójcik
24 0900 gosc-0003
"Będzie dużo, kolorowo, orkiestrowo". Co w WOŚP "jest najpiękniejsze"?
WOŚP 2026
Pożar w budynku wielorodzinnym
Pożar mieszkania, jedna osoba nie żyje
Wrocław
imageTitle
Trudna decyzja. Naomi Osaka wycofała się z Australian Open
EUROSPORT
Sobolew
Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami. Co się dzieje w Sobolewie
WARSZAWA
Żarłacz tępogłowy
Prawie tydzień walczył o życie. Zmarł 12-latek zaatakowany przez rekina
METEO
shutterstock_2369169197
Rajska wyspa bez dróg, prądu i tłumów. "Podróż do czasów prehistorycznych"
BIZNES
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
METEO
Członkowie Wspólnoty Sant’Egidio przygotowują i rozdają gorące posiłki osobom starszym oraz potrzebującym na jednym z osiedli mieszkaniowych w Kijowie (23 stycznia 2026 roku)
Kolejny okrutny atak. Ponad milion Ukraińców bez prądu
Świat
Światełko do Nieba
Gramy z WOŚP od lat, a jak dobrze znamy Orkiestrę? Quiz
Quizy
Collegium Humanum
Windykacja błyskawiczna, dziekanaty "martwe". Problemy studentów byłego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
shutterstock_2515397601
Emerytalny rekordzista. Oto najwyższe świadczenie
BIZNES
Nawrocki
Nawrocki zaprosił szefową KRS na spotkanie
imageTitle
Niespodziewana porażka mistrzów. Mały rewanż za finał
EUROSPORT
Przygotowania przed zimową burzą na lotnisku w Atlancie, 23.01.2026
Siedem tysięcy odwołanych lotów, stan wyjątkowy w 16 stanach
METEO
imageTitle
Mistrzyni gra dalej, jej koleżanki również. Amerykański dzień w Australii
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica