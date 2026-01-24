34-latek wjechał w drzewo. Nie żyje

Do zdarzenia doszło na terenie powiatu strzelińskiego (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 23 stycznia przed godziną 19. na drodze wojewódzkiej nr 396, w powiecie strzelińskim na Dolnym Śląsku.

- 34-letni kierujący volkswagenem z nieustalonych na ten czas przyczyn na łuku drogi zjechał i uderzył w przydrożne drzewo. Pomimo trwającej akcji reanimacyjnej nie zdołano uratować życia mężczyzny - przekazała tvn24.pl aspirant sztabowy Aleksandra Bezrąk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie.

34-latek zginął w wypadku Źródło: Strzelin998

Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności w celu ustalenia okoliczności do tego zdarzenia.

Nie żyje kierowca samochodu osobowego, który uderzył w drzewo Źródło: Strzelin998

Tragiczny wypadek na DW 396 na Dolnym Śląsku Źródło: Strzelin998

