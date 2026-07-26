Wrocław Wyprzedził policjantów rowerem na podwójnej ciągłej Oprac. Mateusz Czajka |

Przepisy dla osób kierujących hulajnogą elektryczną Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP w Górze

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Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Górze w województwie dolnośląskim patrolowali jedną z głównych dróg w mieście nieoznakowanym radiowozem. Nagle na podwójnej ciągłej wyprzedził ich 47-mieszkaniec. Co istotne, jechał na rowerze elektrycznym ze znaczną prędkością - radiowóz miał w tym momencie na liczniku około 50 kilometrów na godzinę.

"Podczas sprawdzenia pojazdu wyszło na jaw, że zgodnie ze specyfikacją techniczną pojazd ten podlega obowiązkowej rejestracji, a więc powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną polisę OC a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 lub wyższej" - informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Górze.

Rower zatrzymanego mężczyzny Źródło zdjęcia: KPP w Górze

47-latek nie posiadał żadnego z wymienionych. Nie miał też kasku na głowie.

Górska komenda wyjaśniła, że e-bike, który nie spełnia określonej specyfikacji, kwalifikowany jest jako pojazd mechaniczny. Kluczowa jest maksymalna moc oraz to, że pojazd sam (bez użycia pedałów) nie może rozpędzać się, korzystając z silnika do prędkości powyżej 25 km/h.

Źródło: Google Maps