Wrocław Pracownik szpitala zgłosił, że pacjent miał próbować zgwałcić starszą kobietę. Trwa śledztwo Svitlana Kucherenko |

"Ona temu winna?". Nie. Ruszyła nowa kampania Centrum Praw Kobiet (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Wikipedia (CC BY-SA 3.0) | Ausir

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Do zdarzenia - według ustaleń śledczych - doszło 31 lipca na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Głogowie. Jeden z pacjentów miał próbować zgwałcić 86-letnią kobietę leżącą w jednej z sal. Personel medyczny powiadomił policję.

Szpital potwierdza, że do incydentu doszło, jednak nie ujawnia szczegółów. "Możemy jedynie potwierdzić, że zdarzenie miało miejsce. Zdarzenie jest przedmiotem czynności wyjaśniających i sprawdzających pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Głogowie. Do czasu zakończenia tego postępowania oraz z uwagi na delikatny charakter sprawy, nie możemy udzielić dalszych bardziej szczegółowych informacji" - przekazuje Beata Bugała, rzeczniczka prasowa szpitala głogowskiego.

Prokuratura prowadzi śledztwo

Jak poinformowała Liliana Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy, zawiadomienie w tej sprawie złożył pracownik szpitala. - Prokurator wszczął śledztwo 20 sierpnia 2026 roku. Dotyczy ono doprowadzenia tej kobiety 31 lipca do obcowania płciowego poprzez wykorzystanie jej bezbronności wynikającej ze stanu psychofizycznego - wyjaśniła Łukasiewicz.

Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.

- Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów, ponieważ prokurator uznał, że w pierwszej kolejności należy przesłuchać pokrzywdzoną. W przypadku ewentualnej ofiary zgwałcenia konieczne jest zachowanie odpowiednich procedur. Wniosek w tej sprawie został skierowany do sądu, jednak termin przesłuchania nie został jeszcze wyznaczony - dodała Liliana Łukasiewicz.

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