Próbował taranować przechodniów. Prokuratura może wydać list gończy

Sąd Rejonowy w Głogowie wydał postanowienie o zastosowaniu aresztowania dla Dawida Z., 31-latka, który w centrum Głogowa (Dolnośląskie) próbował potrącić autem przechodniów. To sprawia, że - jak tłumaczy prezes głogowskiego sądu - prokuratura może wydać list gończy.

- Orzeczenie sądu zostało bezzwłocznie przesłane do Prokuratury Rejonowej w Głogowie, która będzie mogła na tej podstawie, bez zbędnej zwłoki, wydać list gończy za podejrzanym - przekazała prezes sądu podczas rozmowy telefonicznej z redakcją TVN24.

Liliana Lukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy w czasie rozmowy z nami wyraziła nadzieję, że jeszcze dziś uda im się wydać list gończy. Zaznaczyła, że jak tylko list gończy będzie gotowy, zostanie on opublikowany na stronie prokuratury.

Ścigany

Dawid Z. jest podejrzany o spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym. Zdaniem śledczych to właśnie 31-latek miał siedzieć za kierownicą auta i próbować taranować pieszych w centrum Głogowa. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Od 18 stycznia mężczyzny szukają policjanci. Dotychczas udało się odnaleźć jego auto, ale kierowcy wciąż brak.

Do zdarzenia doszło na Starym Mieście w Głogowie. Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o tym, że w jednym z lokali doszło do awantury, po której jeden z jej uczestników miał wsiąść do samochodu i próbował wjeżdżać w przechodniów. Kilka osób miało zostać rannych.