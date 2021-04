Odnaleźli pomnik autora "Ody do radości". "To była jedna, wielka euforia. Darliśmy się jak małe dzieci"

Członkowie Głogowskiego Ruchu Odkrywców Tajemnic już od kilku lat nosili się z zamiarem przeczesania niewielkiej połaci parku miejskiego w okolicach Wałów Chrobrego. W miejscu, gdzie w 1905 roku stanął pomnik niemieckiego poety, dramaturga, filozofa, historyka Fryderyka Schillera - znany GROT-owcom z archiwalnych zdjęć i pocztówek - wystawały kamienie. To działało na wyobraźnię pasjonatów, spodziewali się, że fragmenty pomnika nadal mogą tkwić pod ziemią.

- To był teren należący przed wojną do Niemiec, dużo obiektów zostało w tamtym czasie zniszczonych, rozbitych, sprzedanych czy zakopanych. Nie znamy losów niektórych pomników czy elementów małej architektury. Głogów przed wojną był kulturalnie dość mocno rozwiniętym miastem. Tych pomników było tu bardzo dużo - przyznaje Krzysztof Czapla.

"Jedna, wielka euforia"

- Trzeciego dnia udało nam się odsłonić postument popiersia. Już wtedy wiedzieliśmy, że jest coś na rzeczy. Kiedy się zmierzchało i mieliśmy kończyć nasze badania. Ostatecznie skończyliśmy późno w nocy. To była jedna, wielka euforia. Darliśmy się jak małe dzieci - wspomina Szczepanowski.

Jeden z GROT-owców, odkopując łopatą kolumnę, odsłonił obiekt innego koloru. Zauważył to prezes stowarzyszenia Piotr Rąpała. W ziemi przetrwał najcenniejszy fragment pomnika - marmurowe popiersie Schillera.

- Wstrzymaliśmy prace, zaczęliśmy to wszystko bardzo delikatnie odgrzebywać palcami, starając się niczego nie uszkodzić. Zeszło nam ze dwie godziny, później jeszcze transport do bezpiecznego miejsca. Szacowaliśmy, że popiersie ważyło z 200 kilogramów. Namordowaliśmy się z nim - mówi Rąpała.

Pomnik wróci do parku?

- Myślę, że odłupane fragmenty popiersia są związane ze zrzucaniem elementów całego pomnika do wykopanego dołu, czy też leja powstałego po wybuchu bomby czy granatu. Pierwszym ściągniętym elementem było to popiersie. Później prawdopodobnie przewracano postument, który uderzył w czoło popiersia, odłupując je od reszty. Te fragmenty zostały odnalezione, idealnie pasują do siebie. Skruszony został też nos, którego nie odnaleziono. Są jednak specjaliści, którzy mogliby taki nos zrekonstruować - uważa archeolog Krzysztof Czapla i dodaje, że takiego sukcesu jeszcze w Głogowie nie było.