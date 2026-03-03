Strażak skazany za podżeganie do podpaleń aut kolegów z pracy

Do zdarzenia doszło w powiecie dzierżoniowskim na Dolnym Śląsku Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera poinformował we wtorek, że były strażak był oskarżony o podżeganie innej osoby do podpalenia dwóch samochodów należących do jego kolegów – innych strażaków. W akcie oskarżenia ujęto też podżeganie do dokonywania kradzieży sklepowych oraz paserstwo poprzez nabywanie towarów pochodzących z takich kradzieży.

"Sąd nie miał wątpliwości i uznał oskarżonego winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Wymierzył mu karę łączną roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania" - przekazał prokurator Pindera w komunikacie.

Sąd orzekł również obowiązek naprawienia szkody. Były strażak ma zapłacić pokrzywdzonym równowartość zniszczonych pojazdów i kosztów postępowania sądowego.

To miała być zemsta

Do podpaleń doszło w 2021 roku. Jak donosiły wówczas lokalne media, strażak popadł w konflikt z kolegami z pracy, którzy zarzucili mu zniesławienie. Miał podżegać do podpaleń ich aut w akcie zemsty.

Wyrok nie jest prawomocny, strony mają prawo wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

OGLĄDAJ: Tusk: jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej

Opracowała Svitlana Kucherenko