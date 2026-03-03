Logo strona główna
Wrocław

Strażak skazany za podżeganie do podpaleń aut kolegów z pracy

Straż(zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie dzierżoniowskim na Dolnym Śląsku
Źródło: Google Earth
Były strażak z Dzierżoniowa został skazany na rok i 10 miesięcy więzienia. Przed sądem odpowiadał za podżeganie do podpaleń samochodów swoich kolegów z pracy oraz kradzieży sklepowych i paserstwo.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera poinformował we wtorek, że były strażak był oskarżony o podżeganie innej osoby do podpalenia dwóch samochodów należących do jego kolegów – innych strażaków. W akcie oskarżenia ujęto też podżeganie do dokonywania kradzieży sklepowych oraz paserstwo poprzez nabywanie towarów pochodzących z takich kradzieży.

"Sąd nie miał wątpliwości i uznał oskarżonego winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Wymierzył mu karę łączną roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania" - przekazał prokurator Pindera w komunikacie.

Sąd orzekł również obowiązek naprawienia szkody. Były strażak ma zapłacić pokrzywdzonym równowartość zniszczonych pojazdów i kosztów postępowania sądowego.

Najpierw groził, potem podpalił rodzinny dom
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najpierw groził, potem podpalił rodzinny dom

Lubuskie

To miała być zemsta

Do podpaleń doszło w 2021 roku. Jak donosiły wówczas lokalne media, strażak popadł w konflikt z kolegami z pracy, którzy zarzucili mu zniesławienie. Miał podżegać do podpaleń ich aut w akcie zemsty.

Wyrok nie jest prawomocny, strony mają prawo wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar w bloku przy ulicy Warszawskiej w Końskich
Pożar w bloku, ewakuacja 52 osób. Jest zarzut podpalenia
Kielce
Seryjny podpalacz w rękach policji
"Po podpaleniach czuł ulgę i odprężenie"
Kielce
67-latek trafił do tymczasowego aresztu
"Podpalił kołdrę, pod którą spała jego żona"
Katowice
OGLĄDAJ: Tusk: jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej
Donald Tusk

Tusk: jesteśmy przygotowani do akcji ewakuacyjnej

Donald Tusk
Opracowała Svitlana Kucherenko

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
DzierżoniówDolnośląskieStraż pożarnaSąd
