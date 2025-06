13-letni Bartek uratował ludzi z pożaru. "Nic nie pamiętam" Źródło: TVN24

10 maja po godz. 20:30 przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie wybuchł pożar. Liżące jeden z tamtejszych budynków płomienie jako pierwszy zauważył Bartosz Kopij, 13-letni mieszkaniec miasta. Uczeń natychmiast wezwał straż pożarną, a następnie ruszył na pomoc mieszkańcom płonącego bloku.

Dzierżoniów, pożar domu przy ulicy Kopernika Źródło: TELEWIZJA SUDECKA

Postawę chłopca docenił burmistrz miasta Dariusz Kucharski, który poinformował w mediach społecznościowych, że nastolatek "walił pięściami w drzwi, by ostrzec lokatorów, wbiegł na najwyższe piętro, by pomóc w ewakuacji niepełnosprawnemu seniorowi. Sam ucierpiał - skaleczył się i uległ podtruciu tlenkiem węgla, tracąc przytomność".

"Opowiadali mi, ale ja nic nie pamiętam"

Bartosz Kopij relacjonował w niedzielę całe zdarzenie na antenie TVN24. W rozmowie z reporterem Tomaszem Kanikiem 13-latek opowiedział, że w pierwszej chwili zobaczył dym wydobywający się ze strychu.

Dzierżoniów, pożar domu przy ulicy Kopernika Źródło: TELEWIZJA SUDECKA

- Jak go zobaczyłem, to zacząłem tu biec, zadzwoniłem po służby i starałem się na moje możliwości pomóc - powiedział uczeń.

Z ogniem poradzili sobie strażacy, jednak to dzięki postawie nastoletniego Bartka lokatorzy ewakuowali się bezpiecznie na zewnątrz. Sam jednak nie pamięta, co do końca działo się w środku. 13-latek zemdlał po wyjściu z budynku. - Opowiadali mi, co tam się działo, ale ja nic nie pamiętam stamtąd, ponieważ miałem jakieś tam zatrucie - przyznał. Nastolatek pamięta jednak, że mieszkańcy reagowali na jego ostrzeżenie "z ciężkim szokiem".

13-letni Bartosz Kopij uratował mieszkańców budynku przy ul. Kopernika w Dzierżoniowie Źródło: TVN24

Nagrodził go burmistrz

Młody bohater z objawami podtrucia trafił do szpitala, gdzie przeszedł badania. Pobierano mu między innymi krew, choć - jak przyznaje - nie lubi igieł. - Poradziłem sobie z wielkim trudem - powiedział chłopak, który kilka godzin przed badaniem wszedł do płonącego budynku.

To jednak nie koniec. Następnego dnia po zdarzeniu Bartosz miał grać w turnieju koszykarskim. Nie dość, że pomimo nietypowego zdarzenia wziął udział w zawodach, to w dodatku jego drużyna - klub B-Ball Dzierżoniów - wygrała.

Dzierżoniów, pożar domu przy ulicy Kopernika Źródło: TELEWIZJA SUDECKA

Burmistrz Dzierżoniowa zaprosił Bartka i jego mamę Izę do urzędu, wręczając młodemu ratownikowi nagrodę w postaci sprzętu elektronicznego. - Nie myślałem o konsekwencjach. Po prostu widziałem, że trzeba działać - mówił nastolatek, przyznając, że w przyszłości marzy o karierze w NBA, a najpierw - o dostaniu się do liceum.