Wrocław

Awantura w restauracji z udziałem nowej burmistrz i radnego. Oboje twierdzą, że są poszkodowani

Duszniki-Zdrój
Duszniki-Zdrój na Dolnym Śląsku
Źródło: Google Earth
Awantura w jednej z restauracji w Dusznikach-Zdroju na Dolnym Śląsku pomiędzy nową burmistrz Urszulą Karpowicz, a jej byłym kontrkandydatem Jarosławem Kwolkiem. Oboje twierdzą, że zostali poszkodowani i opublikowali oświadczenia w mediach społecznościowych. Zapowiadają, że skierują sprawę do sądu.

Nagranie z monitoringu z restauracji pojawiło się na kanale YouTube Radia Wrocław. Widać na nim jak burmistrz rozmawia z radnym przy stoliku.

Urszula Karpowicz trzyma w rękach kartkę, nad której treścią dyskutuje z radnym. W pewnym momencie składa ją i chowa do torebki. Wówczas radny próbuje kartkę odzyskać, dochodzi do szamotaniny, a wtedy w kadrze pojawia się syn Karpowicz, który odsuwa radnego od stolika. Na filmie widać również innego mężczyznę. Następnie radny Kwolek żywo gestykuluje i dyskutuje z burmistrz. Oddzielają ich od siebie syn Karpowicz i drugi mężczyzna.

Po krótkiej dyskusji syn Karpowicz wyciąga kartkę z torebki, ale nie zamierza jej oddać radnemu.

Oświadczenie burmistrz i radnego

Jarosław Kwolek zamieścił na swoim profilu na portalu Facebook krótkie oświadczenie i komentarz do sytuacji.

”Około 10 świadków z Dusznik. Spotykamy się w Sądzie Pani Urszulo. Koniec manipulacji” - napisał Kwolek.

Swoje oświadczenie opublikowała również Karpowicz. Napisała w nim, że do spotkania w cztery oczy doszło z inicjatywy radnego.

"Wyciągnął kartkę, którą mi przekazał. Odczytałam głośno treść - »Sekretarz gminy zostaje w urzędzie« - i schowałam ją do torebki. Wówczas radny zaatakował mnie, zaczął szarpać torebkę, w której była schowana kartka. Bardzo mu zależało na zabraniu tej kartki ponieważ sekretarzem gminy jest jego żona" - wyjaśniła Karpowicz.

Zaznaczyła, że to radny sprowokował szarpaninę, w wyniku której ucierpiał jej kręgosłup i przyznała, że to syn stanął w jej obronie. Zapowiedziała również, że zgłosi sprawę "odpowiednim organom".

Urszula Karpowicz nową burmistrz

Urszula Karpowicz została burmistrzem Dusznik-Zdrój w ostatnią niedzielę. Wybory przeprowadzono po nieoczekiwanej rezygnacji ze stanowiska poprzedniego włodarza Przemysława Kuklisa. Startowało pięciu kandydatów. Karpowicz uzyskała 61,29 procent głosów, Maciej Schulz 19,55 procent, a Jarosław Kwolek 10,86 procent. Dwaj pozostali kandydaci: Tadeusz Sokala i Julita Dziopa zdobyli odpowiednio 6,98 procent i 1,32 procent poparcia.

Nowa burmistrz ma zostać zaprzysiężona 7 listopada w trakcie posiedzenia Rady Miejskiej.

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Duszniki-Zdrój
