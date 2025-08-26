"Na widok radiowozów rozbiegli się w popłochu". Udaremnili kibolską bójkę

Policja zapobiega co piątej ustawce. Pseudokibice mają nawet własne sale treningowe Źródło: Paweł Szot/Fakty TVN

W weekend służby zostały poinformowane o "kilkudziesięciu osobach i wielu pojazdach osobowych", które wjechały w rejon pól uprawnych w pobliżu Strzelina. Jak przekazała dolnośląska policja, zgłaszający twierdził, że auta miały tablice rejestracyjne z różnych regionów, a "podróżujący nimi mężczyźni to prawdopodobnie grupa pseudokibiców".

Na miejscu policjanci spotkali pseudokibiców klubów piłkarskich z Lubina, Świdnicy i Wałbrzycha. Kilkanaście pojazdów miało zamaskowane tablice rejestracyjne, co miało "uniemożliwić ich identyfikację przez organy ścigania w przypadku dokonania napaści". Niedługo później - jak zrelacjonowali policjanci - pobliską drogą jechali pseudokibice "antagonistycznie nastawionego klubu piłkarskiego".

Policjanci udaremnili kibolską bójkę Źródło: dolnośląska policja

Sekcja prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji poinformowała: - Zaplanowana siłowa konfrontacja została skutecznie udaremniona. Kilkudziesięciu pseudokibiców na widok zbliżających się radiowozów rozbiegło się w popłochu po pobliskich polach uprawnych.

Policja: byli odpowiednio przygotowani, "znaczna część" jest nam znana

Ponad 30 mężczyzn zostało wylegitymowanych. Byli - jak opisała policja - ubrani w odzież sportową i wyposażeni w akcesoria wykorzystywane w sztukach walki, między innymi ochraniacze na szczęki, bandaże i taśmy bokserskie, a także rękawice i kominiarki.

Policjanci znaleźli przy mężczyznach m.in. ochraniacze na szczęki Źródło: dolnośląska policja

"Legitymowani pseudokibice byli podobnie ubrani - w ciemną sportową odzież zawierającą loga klubów piłkarskich, których są 'fanatykami'. Tego typu ubiór miał ich odróżnić w przypadku starcia kibiców różnych drużyn" - zrelacjonowali funkcjonariusze. Podano też, że "znaczna część" wylegitymowanych osób jest znana służbom. Mężczyźni w przeszłości byli notowani w związku z przestępczością chuligańską i stadionową. Jak zauważyli policjanci, wielu z wylegitymowanych trenuje sporty walki, "dlatego, gdyby doszło do siłowej konfrontacji, starcie mogło zakończyć się poważnymi obrażeniami dla uczestników bójki".

Policja: pseudokibice byli przygotowani Źródło: dolnośląska policja

