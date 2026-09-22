Wrocław Przekroczył prędkość, policjantom próbował wręczyć łapówkę. "Ale to nie do mnie tak" Oprac. Svitlana Kucherenko |

Przekroczył prędkość i próbował przekupić funkcjonariuszy Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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Policjanci z wrocławskiej drogówki prowadzili pod koniec sierpnia kontrole prędkości na terenie gminy Długołęka. Funkcjonariusze zatrzymali kierującego motocyklem, który jechał z prędkością 75 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50. O szczegółach kontroli policjanci poinformowali we wtorek, 22 września.

"Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 25 kilometrów na godzinę policjant nałożył na 69-letniego kierującego mandat w wysokości 300 złotych oraz 5 punktów karnych. Wtedy mężczyzna zaproponował funkcjonariuszom 200 złotych w zamian za odstąpienie od czynności, aby mógł odjechać bez mandatu i punktów karnych" - poinformowała wrocławska policja.

"Bez punktów i lecę dalej"

Według relacji policji, motocyklista wyjął z portfela banknot, chcąc go wręczyć policjantom. Cała interwencja została nagrana policyjną kamerą.

- Ja nie chcę mieć punktów. Tak będzie dobrze? (...) Bez punktów i lecę dalej - słychać na nagraniu.

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Z materiału filmowego wynika, że mężczyzna proponuje funkcjonariuszom 200 zł.

- Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie - odpowiada funkcjonariusz.

Po czym informuje mężczyznę, że popełnił przestępstwo, próbując wręczyć policjantom łapówkę, w celu odstąpienia od czynności służbowych.

Motocyklista zatrzymany za próbę przekupstwa

Motocyklista zatrzymany za próbę przekupstwa Źródło zdjęcia: KMP we Wrocławiu

Mężczyzna został zatrzymany, a banknot zabezpieczono jako dowód w sprawie. Teraz 69-latek będzie tłumaczył się ze swojego zachowania przed prokuratorem.

Za udzielenie albo obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w celu skłonienia funkcjonariusza publicznego do naruszenia przepisów prawa grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.